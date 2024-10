PiS zgadza się z Tuskiem ws. azylu? Przydacz: Nie krytykujemy wszystkiego w czambuł

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że jego formacja nie stawia na aprioryczną negację wszystkich działań rządu. – Nie krytykujemy wszystkiego w czambuł – mówił Przydacz na antenie Radia Zet. Czy to oznacza, że PiS poprze zawieszenie prawa do azylu? – Musimy najpierw poznać całą strategię – zastrzegł były szef Biura Polityki Międzynarodowej. – Samo odrzucenie prawa do azylu nie wydaje się zgodne z prawem międzynarodowym. (..) W tym sensie nie mogę zapowiedzieć poparcia dla projektu, który byłby niezgodny ze standardami międzynarodowymi – dodał Przydacz.

– Dziś rzeczywiście jest konieczność utrzymywania stabilności granicy i nie można dać powodów do nadużywania pewnych uprawnień, a w wielu przypadkach jest, że nielegalni migranci nadużywają uprawnień, w tym prawa do azylu – zauważył poseł PiS.

"Nikt nie może się przedostawać"

Odnosząc się do zapowiedzi Tuska, były wiceszef MSZ zaznaczył, że nie będzie punktował postulatów dotyczących bezpieczeństwa. – Na pewno ja dziś nie będę krytykował działań, które mają zabezpieczyć polską granicę. Polska granica musi być szczelna, nikt nie może się przedostawać i nadużywać uprawnienia – powiedział.

Marcin Przydacz skomentował również utworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców. – Naszym pomysłem jest to, że jeśli są już tutaj migranci z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, to trzeba ich w jakimś sensie integrować – zaznaczył były wiceminister spraw zagranicznych. – Jeśli – a mam takie przypuszczenia, że lewicowo-liberalny rząd może inaczej podchodzić – Centra Integracji Cudzoziemców maj być miejscem, w którym będą przyjmowani migranci z Paktu Migracyjnego, to raczej we mnie afirmatywnej postawy pan nie znajdzie – dodał.

Premier Donald Tusk podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział rządową strategię migracyjną. Jednym z elementów projektu będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu.

