Nie tylko azyl. Wiadomo, co zawiera strategia Tuska ws. migracji

Zgodnie z zapowiedzią, w ostatnią sobotę szef rządu mówił o nowej strategii migracyjnej, która ma być odpowiedzią na aktualne wyzwania. Najwięcej uwagi (i jednocześnie krytyki) przykuła zapowiedź czasowego zawieszenia prawa do azylu. Co jeszcze zawiera dokument? O tym informuje portal money.pl.

Podano, że dokument pt. "Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" liczy ponad 30 stron i składa się z ośmiu rozdziałów. Obejmują one tematy takie jak m. in. kwestia dostępu do terytorium, prawa do azylu, dostępu do rynku pracy czy integracji.

Strategia "przyjmuje nadrzędny priorytet bezpieczeństwa". Procesy migracyjne mają być "szczegółowo regulowane i pozostawały pod kontrolą zarówno w zakresie celu przyjazdu, skali napływu, jak i państw pochodzenia cudzoziemców". Zapowiedziano, że "rząd RP będzie domagał się zmiany dotychczasowego podejścia do przyznawania azylu".

Polska jako kraj imigracyjny

Autorzy dokumentu zauważają, że Polska w ostatnich latach stała się krajem imigracyjnym, a od 2020 roku znacząco rosła liczba wydawanych zezwoleń na pracę czy wiz studenckich dla obywateli państw afrykańskich, azjatyckich oraz bliskowschodnich.

Nie zabrakło krytyki poprzedników. "Należy stwierdzić, że realizowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy polityka migracyjna była fragmentaryczna, powielająca błędy państw zachodnich, które wcześniej stały się państwami imigracyjnymi oraz rodząca wyzwania wpływające na bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców" – czytamy. Wskazano, że konieczna jest całkowita zmiana podejścia.

Serwis money.pl wskazuje, że w dokumencie pada zapowiedź wprowadzenia instrumentów, mających na celu zwiększenie skali powrotów do Polski. Proponuje się też przyjęcie nowego paradygmatu w tych relacjach. "Podstawą musi być budowa związków opartych na partnerstwie, w którym obie strony mają prawa i obowiązki, a nie tylko na historycznym modelu spłaty długu względem politycznego wychodźstwa" – zaznaczono.

Powstanie nowa instytucja?

Ciałem kluczowym dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji, którego kompetencje mają być "przeformułowane" pod kątem przyjmowanej strategii. Zespół ma na bieżąco monitorować jej wdrażanie, tak, aby do końca 2027 roku przeprowadzić "całościowy, śródokresowy przegląd jej realizacji".

Podkreślono też potrzebę utworzenia "odrębnej instytucji na poziomie centralnym, o szerokich kompetencjach w zakresie tworzenia i realizacji polityki migracyjnej". Instytucja ta powinna powstać "na podstawie obecnego Urzędu ds. Cudzoziemców".

Zgodnie z zapowiedzią, polityka wizowa Polski będzie oparta na "modelu selektywnym". Rząd ma na bieżąco formułować zasady, na jakich obywatele innych państw mogą wjechać do Polski. Poziom tej selektywności ma być określony w dwóch wymiarach – krajów, których obywatele mogą korzystać z preferencji w otrzymaniu wiz oraz profilu potencjalnego migranta, np. charakteryzującego się "unikatowymi" umiejętnościami – opisano.

Przy określaniu preferencji odnośnie do wydawania wiz, można stosować np. kryterium wysokości wynagrodzenia czy konieczności napływu pracowników do zrealizowania inwestycji uznanych za strategiczne dla państwa – wskazuje money.pl. Zostanie zaproponowany też model wydawania wiz humanitarnych.

Rząd opowiada się przeciwko przywracaniu kontroli granicznej w ramach Strefy Schengen. "Kontrole graniczne powinny być wprowadzane tylko okresowo na czas związany np. z organizacją dużych wydarzeń sportowych czy politycznych. Kluczem do rozwiązania wyzwania wtórnej mobilności migrantów jest odpowiednie zabezpieczenie granic zewnętrznych UE" – zaznaczono w strategii.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

W zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w dokumencie zapisano dwa działania." Po pierwsze, to wprowadzenie "daleko idącej" cyfryzacji procesów obsługi wniosków o legalizację pobytu (cała procedura opierająca się na aplikacjach internetowych), a po drugie – wdrożenie działań zapobiegających rotacji pracowników w urzędach wojewódzkich i w Urzędzie ds. Cudzoziemców" – czytamy. Z systemu legalizacji pobytu zostaną wyeliminowane podmioty pośredniczące, które nadużywają procedur i występują o zezwolenie na pobyt "dla pozoru".

W planach jest także opracowanie krajowego programu powrotowego, obejmującego cudzoziemców, których obecność w naszym kraju będzie "nieuzasadniona lub niepożądana". Ma składać się z dwóch komponentów: dobrowolnego i przymusowego. Program ma być realizowany we współpracy m.in. z unijnym Frontexem. "Polska będzie także podpisywać umowy o powrotach migrantów do krajów tranzytu oraz pochodzenia w ramach systemu eksternalizacji polityki migracyjnej, oraz wspierać podpisywanie takich umów przez podmioty Unii Europejskiej" – wynika ze strategii.

