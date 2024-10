Demonstracja w Niemczech. Muzułmańscy imigranci domagają się ustanowienia prawa szariatu

W niedzielę w Hamburgu odbyła się demonstracja, podczas której, jak podają świadkowie, wzięło udział ponad dwóch tys. muzułmanów. Imigranci domagali się wprowadzenia w Niemczech islamskiego prawa szariatu.

Niemcy. Muzułmańscy imigranci chcą prawa szariatu

Przypomnijmy, że szariat nie rozróżnia życia świeckiego i religijnego. Sprawy rozstrzygane są przed sądy religijne, obowiązują kary cielesne, w tym m.in. biczowanie. Za cudzołóstwo kobiety są kamienowane, homoseksualiści zabijani, a złodziejom odcina się ręce. Za bluźnierstwo wobec Allaha i Koranu grozi powieszenie.

Wszystko odbywa się w atmosferze rosnącej świadomości europejskich rządów, że społeczeństwa mają dość wpuszczania do Europy migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, ponieważ znaczna część cudzoziemców z państw obcych kulturowo nie integruje się z Europejczykami i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. W sposób ewidentny pokazują to przykłady państw takich jak Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy czy właśnie Niemcy, gdzie regularnie dochodzi do ataków imigrantów na ludność.

Tusk zapowiada czasowe zawieszenie prawa do azylu

W Polsce przyjmowaniu imigrantów zdecydowanie sprzeciwiają się Konfederacja i PiS, zwracają uwagę m.in. na fakt, że Europejczycy mają na swoim kontynencie prawo do życia w bezpiecznych warunkach.

Także Donald Tusk podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej, która odbyła się w minioną sobotę zapowiedział rządową strategię migracyjną. Premier przedstawił pierwsze założenia tego projektu. Wcześniej Tusk obiecał, że mimo przyjęcia w UE tzw. paktu migracyjnego (Polska była przeciwko), imigranci i tak nie będą wpuszczani do Polski.

– My przygotowaliśmy strategię i realizujemy ją de facto od pierwszych dni. Przygotowaliśmy ją na piśmie, przedstawię strategię rządową "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo". Przedstawię ją teraz, 15-ego, na posiedzeniu rządu, tak aby stała się strategią rządową, bo nam chodzi nam o dokładnie odwrotne podejście do migracji, to znaczy państwo musi odzyskać 100 proc. kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie konwencji KO.

Jednym z elementów rządowej strategii ma być czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. – Będę w Europie domagał się prawa do uznania tej decyzji – oświadczył szef rządu. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – powiedział.

