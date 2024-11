Katolicy w administracji Trumpa. Oto ich nazwiska

Wśród katolików, których Trump wybrał do swojego gabinetu, są: Robert F. Kennedy Jr., który został nominowany na sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej; Marco Rubio na sekretarza stanu; Elise Stefanik na ambasadora przy ONZ; oraz John Ratcliffe, nominowany na dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Te cztery stanowiska na poziomie gabinetu wymagają potwierdzenia przez Senat.

Trump ogłosił również, że mianuje Toma Homana na odpowiedzialnego za politykę imigracyjną, co nie wymaga potwierdzenia przez Senat. Homan jest katolikiem i był wcześniej dyrektorem służb imigracyjnych i celnych podczas pierwszej kadencji Trupa.

Robert F. Kennedy Jr.

70-letni Kennedy, prawnik zajmujący się ochroną środowiska, syn byłego senatora Roberta F. Kennedy'ego i bratanek prezydenta Johna F. Kennedy'ego, został nominowany przez Trumpa do kierowania Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej, który nadzoruje 10 agencji, w tym Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) oraz ośrodków kontroli i zapobiegania chorobom (Centers for Disease Control and Prevention – CDC).

Trump w kampanii wyborczej krytykował nadużywanie leków i zapewniał, że "wszyscy będą chronieni przed szkodliwymi chemikaliami, zanieczyszczeniami, pestycydami, produktami farmaceutycznymi i dodatkami do żywności, które przyczyniły się do przytłaczającego kryzysu zdrowotnego w kraju".

Kennedy był przez całe życie członkiem Partii Demokratycznej, zanim rozpoczął niezależną kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych podczas wyborów w 2024 roku. Zrezygnował z wyścigu w sierpniu i poparł Trumpa po tym, jak były prezydent obiecał mu rolę związaną ze zdrowiem. Jest katolikiem i przypisuje "głębokie duchowe doświadczenie" swojemu wyzdrowieniu z uzależnienia od narkotyków we wczesnej dorosłości. Mimo to, wbrew nauczaniu Kościoła opowiada się za legalnością aborcji.

Kennedy zapowiedział, że jako sekretarz ds. zdrowia i opieki społecznej nie "odebrałby nikomu szczepionek", ale promowałby więcej badań nad skutkami ubocznymi. Od dawna krytykował duże firmy farmaceutyczne wpływające na przepisy i wskazywał na oddziaływanie przetworzonej żywności na zdrowie narodu.

Marco Rubio

Trump nominował 53-letniego Rubio, byłego rywala o prezydenturę, na stanowisko sekretarza stanu.

"Marco jest bardzo szanowanym liderem i bardzo silnym głosem na rzecz wolności" – czytamy w oświadczeniu zespołu Trumpa. "Będzie silnym orędownikiem naszego narodu, prawdziwym przyjacielem naszych sojuszników i nieustraszonym wojownikiem, który nigdy nie ustąpi naszym przeciwnikom".

Rubio jest od 2011 roku senatorem z Florydy, a wcześniej zasiadał w Izbie Reprezentantów Florydy. Jego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Kuby. W młodym wieku został wychowany w wierze katolickiej, ale w dzieciństwie jego rodzina zaczęła uczęszczać do kościoła mormońskiego, zanim powróciła do katolicyzmu. Chociaż senator jest katolikiem, czasami uczęszcza z żoną do kościoła baptystów.

– Jako sekretarz stanu będę codziennie pracował nad realizacją programu polityki zagranicznej (Trumpa) – powiedział Rubio w oświadczeniu po ogłoszeniu jego nominacji. „Pod przywództwem prezydenta Trumpa zapewnimy pokój poprzez siłę i zawsze będziemy stawiać interesy Amerykanów i Ameryki ponad wszystko inne”.

Elise Stefanik

Prezydent elekt nominował 40-letnią Stefanik na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będzie ona przede wszystkim reprezentowała amerykańskie interesy w tej międzynarodowej organizacji. Trump zapowiadał, że jako ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ będzie ona zapewniała "pokój poprzez siłę i politykę bezpieczeństwa narodowego America First" (Najpierw Ameryka).

Stefanik jest przewodniczącą Konferencji Republikańskiej Izby Reprezentantów, co czyni ją czwartą Republikanką w Izbie Reprezentantów. W tej roli zastąpi ją Lisa McClain. Stefanik jest zdecydowaną i głośną zwolenniczką izraelskich działań wojskowych w palestyńskiej Strefie Gazy i południowym Libanie. Jest katoliczką i sprzeciwia się aborcji, ale popiera tzw. małżeństwa osób tej samej płci.

"Praca przed nami jest ogromna, ponieważ widzimy gwałtowny wzrost antysemityzmu w połączeniu z czterema latami katastrofalnie słabego przywództwa USA, które znacznie osłabiło nasze bezpieczeństwo narodowe i obniżyło naszą pozycję zarówno w oczach sojuszników, jak i przeciwników" – stwierdziła Stefanik w oświadczeniu. Początkowo popierała amerykańską pomoc dla Ukrainy, ale później sprzeciwiła się jej. Wcześniej popierała przystąpienie Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).

John Ratcliffe

59-letni Ratcliffe, który krótko pełnił funkcję dyrektora wywiadu krajowego USA podczas pierwszej kadencji Trumpa i jest byłym kongresmenem, będzie kierował Centralną Agencją Wywiadowczą (CIA).

Był bardzo krytyczny wobec chińskich urzędników i Iranu. Krytykował administrację Bidena za niedostarczanie Izraelowi większej pomocy wywiadowczej i wojskowej.

Przegląd tych sylwetek ukazuje złożoność świata amerykańskiej polityki, jak i wyzwania, przed jakimi stawać będzie prowadząc dialog z władzami Stanów Zjednoczonych dyplomacja watykańska – zwraca uwagę Katolicka Agencja Informacyjna.

