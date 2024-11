Gotówka dla nielegalnych imigrantów. Propozycja z MSWiA

"Wchodząc do rządu zobowiązałem się do urealnienia polityki powrotów cudzoziemców. Zwiększenia jej efektywności. Jednorazowe wsparcie na powrót dotyczy tych cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, a nie ma możliwości ich deportacji" – napisał w serwisie X wiceminister Maciej Duszczyk.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Niedawno pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Propozycja przewiduje m.in. wprowadzenie gotówkowej formy realizacji pomocy w reintegracji cudzoziemców po ich powrocie do państwa pochodzenia. Według Duszczyka, przepis "ułatwi skłanianie cudzoziemców do powrotu do państw ich pochodzenia". W rozmowie z PAP wiceminister dodał, że z tego typu zachęt do dobrowolnego powrotu korzystają również inne państwa oraz organizacje międzynarodowe, jak Międzynarodowa Organizacji ds. Migracji. "Chodzi o to, żeby cudzoziemcy, których pobyt w Polsce jest niepożądany decydowali się wracać do siebie. Chodzi o państwa, do których powroty przymusowe czy dobrowolne nie są obecnie możliwe. Takie instrumenty stosują również inne państwa członkowskie UE" – zaznaczył Duszczyk.

Jednorazowe wsparcie

Polityk pytany o wysokość pomocy oraz o to, czy będą to jednorazowe wypłaty odpowiedział, że szczegóły rozwiązania zostaną określone w rozporządzeniach do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Wiadomo, że takie wsparcie będzie mogło być wypłacone tylko raz – aby nie generować ewentualnych wtórnych ruchów migracyjnych. Przepis wejdzie w życie w 2026 roku.

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zakłada także zmianę sposobu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – z formy papierowej na elektroniczną z wykorzystaniem usługi online za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw.

