Prezydent upamiętnił bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. "Polska jest naszym wielkim zadaniem"

Prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie podczas uroczystości upamiętniających błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę w Kościele św. Stanisława Kostki. 19 października to 40. rocznica śmierci księdza, który głosząc prawdę i przesłanie wolności, stał się wrogiem komunistów i został zamordowany przez bezpiekę.

Upamiętnienie 40. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Prezydent podziękował uczestnikom za obecność i przypomniał kontekst historyczny oraz bohaterską postawę księdza Popiełuszki, a także innych księży. Podkreślił, że ksiądz Popiełuszko miał niezwykły dar, którym zaskarbił sobie zaufanie robotników, czyli umiejętność mówienia o rzeczach ważnych w sposób jasny i zrozumiały. Jednocześnie nie nawoływał do nienawiści czy agresji, lecz do modlitwy i czynienia dobra.

Powiedział, że jest to 40. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Popiełuszki, ale także jest dniem pamięci księży kapłanów niezłomnych. Jest także narodowym dniem pamięci niezłomnego polskiego kościoła, a te dwa elementy nie dadzą się ze sobą rozdzielić.

Prezydent: Modlitwa za wstawiennictwo ks. Jerzego w intencji polskiego kościoła

Głowa państwa powiedziała, że dzisiejsza modlitwa jest za ojczyznę i kanonizację księdza Jerzego. – Dzisiejsza modlitwa to także modlitwa za wstawiennictwem ks. Jerzego w intencji polskiego kościoła, polskich księży o siłę i moc w dzisiejszych, niełatwych dla nich czasach. […] Niechże wielki dar, który miał błogosławiony ks. Jerzy, będzie darem dziś danym wszystkim ludziom polskiego kościoła, polskim księżom, a także nam, ludziom świeckim. Niechże nam pomoże w modlitwie o naszą Ojczyznę i za naszą Ojczyznę – mówił Andrzej Duda.

Duda: Polska jest naszym wielkim zadaniem

– W 1989 r. wolni Polacy zwyciężyli. To dzięki tamtemu wysiłkowi pokolenia ks. Jerzego, mamy od 35 lat wolną Polskę, w której możemy żyć. Niestety nie wszyscy i nie zawsze umiemy ją docenić. Trzeba się modlić o to, żebyśmy zawsze pamiętali o naszych losach i o niebezpieczeństwach, które czyhają na nas i na naszą ojczyznę. I byśmy umieli im zapobiegać, by naszej ojczyzny nie dotknęły. By nie skazały jej na niebyt, a nas na niewolę, czego doświadczyły całe pokolenia – powiedział prezydent, apelując o traktowanie wolnej Polski jako wielkiego zadania i kierowanie się hasłem ks. Jerzego: zło dobrem zwyciężaj.

