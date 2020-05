"To daje paliwo PiS". Kwaśniewski o decyzji PO

W ubiegłym tygodniu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że wycofuje się z wyścigu o urząd prezydenta. Zgodnie z decyzją zarządu Platformy Obywatelskiej, nowym kandydatem tej partii został obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Idę się bić o Polskę, która będzie silna, o państwo, w którym wyciąga się wnioski z błędów III RP, ale nie depcze się wszystkiego, co przez 30 lat udało nam się wspólnie osiągnąć. Idę walczyć o państwo, w którym samorządy są silne, bo to samorządy są blisko obywateli. Idę walczyć o państwo, które jest lojalnym, czasami trudnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, ale nie obraża wszystkich partnerów siedzących przy stole, dla którego bezpieczeństwo jest najważniejsze. Państwo silne, demokratyczne i oparte o to, co najważniejsze – o rządy prawa – zapowiadał podczas piątkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

Wymiana kandydata PO na prezydenta w gruncie rzeczy rozpoczęła kampanię prezydencką na nowo. Czy jednak wybór Rafała Trzaskowskiego był właściwą decyzją? Do tej kwestii odniósł się w rozmowie z "Faktem" Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent z jednej strony chwali prezydenta Warszawy, z drugiej zaś wskazuje, że jego kandydatura ma wiele minusów.



– Trzaskowski jest doświadczonym politykiem, zaprawionym w boju, umie walczyć i zwyciężać. Jest medialny, budzi sympatię i szacunek – wylicza Kwaśniewski. Jak jednak podkreśla, wymiana kandydata to w gruncie rzeczy przyznanie się do porażki jeśli chodzi o kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – To daje paliwo PiS. Mogą mówić, że opór w sprawie majowych wyborów był motywowany strachem przed porażką ich kandydatki – uważa były prezydent i dodaje: "Może też wywołać pewien opór wśród wyborców Trzaskowskiego, którzy ledwie półtora roku temu powierzyli mu swoje zaufanie na szefowanie miastu Warszawie".



Czy Rafał Trzaskowski ma szansę na pokonanie ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy? Zdaniem rozmówcy "Faktu", będzie to zadanie trudne. – Czasu jest bardzo mało i warunki - pandemia i media publiczne, a łączę te nieszczęścia nieprzypadkowo, są skrajnie trudne – ocenia Kwaśniewski.

