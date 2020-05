Szpital w Gliwicach zamyka oddział. Wykryto koronawirusa

Dziecko, które trafiło do szpitala z gorączką, będzie teraz leczone w izolatorium. Chłopiec przebywał w szpitalnej sali wyłącznie ze swoim opiekunem.

– Stan dziecka poprawiał się, obniżyły się parametry zapalne, gorączka ustępowała i lekarze skłaniali się już do wypisania go do domu. Przeprowadzony test był działaniem rutynowym w ramach pracy oddziału w czasie pandemii koronawirusa. Dał wynik pozytywny – powiedziała w środę rzeczniczka szpitala Anna Ginał.

Wymazy zostały pobrane od wszystkich pozostałych dzieci, rodziców przebywających na oddziale oraz personelu medycznego, który pracował w pełnym zabezpieczeniu. Chłopca wraz z mamą skierowano do izolatorium.

Oddział pediatrii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach działa w budynku przy ul. Kościuszki 29. To jedna z dwóch lokalizacji tego szpitala. Druga, przy ul. Zygmunta Starego 20, działa obecnie jako jednoimienny szpital zakaźny, jeden z trzech w woj. śląskim.