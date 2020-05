"Dziś obudziliśmy się oskarżeni". Była partnerka Wojewódzkiego też pozwie TVP

W środę na antenie TVP1 odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Nic się nie stało". Po emisji produkcji, głos zabrał jej twórca dziennikarz Sylwester Latkowski. W emocjonalnym wejściu na żywo zaapelował do celebrytów i władzy. – Borys (Szyc - przyp. red.) chcę, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem. Może czas doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś powiedział, co widziałeś, czego byłeś świadkiem. Nie tłumacz się, że byłeś pijany, naćpany (...) Mam taki sam apel do Majdana, do Wojewódzkiego. Do tych dziewczyn, które tam było widać (...) Myślę, że pierwszą osobą, która może zacząć mówić jest Bieniuk. Zobacz, co oni ci zrobili – apelował Latkowski podczas dyskusji po premierze dokumentu. Jak wskazał, poprosił o możliwość wypowiedzi na żywo, tak aby jego słowa nie zostały ocenzurowane.

Niedługo po emisji filmu głos zabrał jeden z wywołanych w tym apelu. W emocjonalnym wpisie zamieszczonym na Facebooku Jakub Wojewódzki zapowiedział pozew przeciwko Latkowskiemu i telewizji publicznej.

W filmie pokazano zdjęcia celebrytów, którzy pojawiali się w sopockim klubie. Na fotografii z Wojewódzkim była jego ówczesna partnerka modelka Renata Kaczoruk. Teraz celebrytka także zabrała głos w sprawie. Kaczoruk zapowiada pozew przeciw TVP: "Kuba, dołączam do Ciebie. I zachęcam wszystkich innych do tego samego. Wygrane od TVP przekaze na poczet Fundacji zwalczajacych takie przestepstwa".

Modelka przyznaje, że bywała w Zatoce Sztuki, jednak nie miała świadomości zdarzeń, do jakich miało tam dochodzić. "Nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z osobami wskazanymi w programie ani też wiedzy na temat tamtejszych zdarzeń. Tak samo jak program nie ma nic wspólnego z walką o chronienie nieletnich…" – stwierdza w obszernym wpisie zamieszczonym na Instagramie.

"Nie dajmy się wszyscy wmanewrować. Odmówmy ponurej zabawy Latkowskiemu w jego nieczysta grę, z zamówienia publicznego. I wyciągnijmy konsekwencje za to tego czemu służą wydawane pieniądze z płaconych przez nas podatków" – apeluje Renata Kaczoruk.