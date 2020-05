Ogórek zarabia w TVP 600 tys. zł rocznie? Cięta odpowiedź dziennikarki

Kosiniak-Kamysz: W TVP Info od świtu do nocy jest Duda, w TVN24 Trzaskowski

Widać skrajne upartyjnienie mediów publicznych, wazelina w „Wiadomościach” od rana do wieczora. To jest mechanizm działania partii władzy, której wszyscy nominaci, myślą co pomyśli i jak zareaguje Jarosław Kaczyński – mówił w Siódma 9...