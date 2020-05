Otoka-Frąckiewicz: Opozycja to kompletni nieudacznicy

– Polsce przydałaby się opozycja. Obserwuję kilka ostatnich tygodni kampanii prezydenckiej i to, co się dzieje z radiową Trójką. Boże, chroń Polskę i daj jej wreszcie jakąś opozycję. Ci ludzie, którzy konkurują z PiS o władzę, to są kompletnymi nieudacznikami i żyją w jakieś alternatywnej sytuacji – mówi w wideokomentarzu dla portalu DoRzeczy.pl Rafał Otoka-Frąckiewicz.