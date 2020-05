Ostre spięcie Jakiego z dziennikarzem TVN24. "To prezydent złamał konstytucję?"

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał profesor Małgorzatę Manowską na I Prezes Sądu Najwyższego. Zdaniem opozycji i części sprzyjających jej prawników złamał w ten sposób konstytucję, bo nie mianował na to stanowisko sędziego Włodzimierza Wróbla, który otrzymał najwięcej głosów sędziów Zgromadzenia Ogólnego SN. Według konstytucji jednak, prezydent sam dokonuje wyboru spośród kandydatów przedstawionych przez SN.

Podczas wystąpienia polityków Solidarnej Polski w Sejmie padło pytanie od dziennikarza TVN24, dlaczego prezydent nominował Manowską.

– Sędzia Wróblewski zdobył 50 głosów, to jest największa liczba, oddająca preferencje sędziów. Rozumiem, że by ta reprezentacja była prawdziwa to powinien prezydent powołać sędziego Wróbla – stwierdził reporter TVN24 Radomir Witt. – A z jakiej podstawy prawnej tak wynika? – zapytał go Jaki.

– A z jakiej podstawy wynikało to, że panowie zmieniając Krajową Radę Sądownictwa mówili o tym, że ta która była nie reprezentowała wszystkich sędziów, a ta nowa reprezentuje? – pytał dalej reporter TVN24. – To wynikało wprost z Konstytucji – odparł Jaki wskazując, że KRS to inny temat, niż powoływanie I prezesa SN. – W przypadku KRS sposób wyboru, mówi o tym wprost konstytucja, że określa to parlament i parlament to zrobił. Kompetencje co do wyboru I prezesa SN ma prezydent - wyjaśniał dziennikarzowi polityk. On jednak nie odpuszczał.

– To prezydent złamał konstytucję powołując się na to, że prof. Muszyński zdobył największą liczbę głosów i dlatego podjął decyzję by go wybrać na wiceprezesa TK? – zapytał Witt.

- Według mojej wiedzy prof. Muszyński znajduje się w Trybunale Konstytucyjnym, a my teraz mówimy o wyborze I prezesa Sądu Najwyższego. Konstytucja mówi wyraźnie, kto i w jaki sposób ma do tego kompetencje - odparł Jaki. - Czy tu jest gdzieś napisane, że I prezesa SN powołuje stacja TVN w konsultacji z Iusticią? - zapytał ostro dziennikarza.