Kontrowersyjny jezuita przeniesiony do innej parafii

Obecnie jezuita pełni funkcję proboszcza opolskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

"Drodzy Parafianie, nasi Goście! Informuję Was, że na początku lipca w naszej parafii będzie miała miejsce zmiana warty na funkcji proboszcza i przełożonego domu zakonnego. Ojca Grzegorza Kramera zastąpi o. Andrzej Duran, który już od kilku tygodni mieszka w naszej wspólnocie.O dokładniej dacie zmiany i wprowadzaniu nowego proboszcza będziemy Was informować" – czytamy na facebookowym profilu obecnej parafii o. Kramera.

Jezuita niejondokrotnie skupiał na sobie uwagę kontrowersyjnymi wypowiedziami. Od początku roku ciąży na nim zakaz publicznego wypowiadania się w mediach społecznościowych. W styczniu odnosząc się do najnowszej publikacji emerytowanego papieża Benedykta XVI na temat celibatu, napisał na Twitterze "chyba lepiej, żeby papieże umierali".

Duchowny szybko skasował wpis i przeprosił. "Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku. Odniosłem się tylko do sytuacji, że mamy papieża Franciszka, w czasie, w którym żyje Jego Poprzednik, co nie jest sytuacją zwykłą. Pisząc, że »chyba lepiej, żeby papieże umierali«, miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć: lepiej by było, gdyby papieże nie abdykowali" – tłumaczył jezuita.

