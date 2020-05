Pawi ogon czarów Marka Hłaski

Który to już raz piszę o Marku Hłasce, nie bez powodu przecież, bo właśnie ukazało się kolejne wydanie jego „Pięknych dwudziestoletnich”, którą to książkę prawie pół wieku temu czytałem niczym Listy Apostolskie, a dziś myślę sobie, że legenda pisarza zdecydowanie przyćmiła wszystko, co stworzył, z „Pięknymi dwudziestoletnimi” włącznie.