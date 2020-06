"Misiewiczówka". Były polityk zapowiada nowy biznes. Dziennikarz nie krył zdziwienia

Duda: Trzeba postawić sprawę twardo

– Obóz Zjednoczonej Prawicy wczoraj dał swojemu rządowi kolejny mandat zaufania. To ja to zaproponowałem premierowi. Mówię: szarpią was z każdej strony – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Katowicach.