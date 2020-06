Grabowski szokuje ws. Holokaustu. Ziemkiewicz: Wołać psychiatrę czy egzorcystę?

Grabowski przekonuje na łamach portalu Haaretz, że Niemcy podsycają fałszywą historię Holokaustu w całej Europie. Jego zdaniem wola niemieckich polityków i naukowców by wziąć wyłączną odpowiedzialność za nazistowskie ludobójstwo, płynie co prawda z dobrych intencji, ale tym samym "pomaga się wybielić innym sprawcom".

"W pogoni za przejęciem całej odpowiedzialności za Holokaust pozbawiacie nas Polaków, nas Węgrów, nas Francuzów, członków wielu innych narodów, naszych własnych spraw i obowiązku przejęcia winy za własne niespokojne i dramatyczne historie" – stwierdził Grabowski.

Historyk przyznaje co prawda, że to Niemcy stworzyli główny projekt i "wprawili koła w ruch i wykonali okropny plan", ale jednocześnie podkreśla, że współcześnie Niemcy nie mają prawa odmówić Europejczykom "prawa do konfrontacji z przeszłością".

Grabowski podkreśla w swoim tekście, że jako Polak "ma prawo i obowiązek" policzyć wszystkich Żydów, którzy zostali zamordowani bądź zadenuncjowani przez Polaków w czasie wojny.

– To jest przerażające. Tego bez dobrego psychiatry nie da się rozgryźć. Chyba że zastąpi go ksiądz egzorcysta. Bo to są te rejony, gdzie się zastanawiam, czy należy wołać lekarza z wariatkowa czy księdza egzorcystę – skomentował sprawę publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w programie TVP Info.