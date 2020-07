Lider PO nie zamierza gratulować prezydentowi. "Mogę tylko współczuć"

Borys Budka przyznał, że PO będzie się starała teraz rozszerzać formułę Koalicję Obywatelską. Chodzi m.in. o te środowiska, które poparły Trzaskowskiego. – To są m.in. samorządowcy, osoby, które działają w organizacjach pozarządowych – wskazywał.

Przewodniczący PO został też zapytany o współpracę z Szymonem Hołownią. – Gdy powyborczy kurz opadnie, z pewnością będziemy rozmawiać o przyszłości, o współpracy z Szymonem Hołownią. Przede wszystkim będziemy rozmawiać o wspólnych inicjatywach. Teraz jest czas na pracę u podstaw, myślę o miejscach, w których przegraliśmy te wybory – tłumaczył.

Budka stwierdził też, że jeśli opozycja chce wygrać z PiS, to musi "dotrzeć" do tzw. ściany wschodniej i polskiej wsi. – Ten wysiłek powinien być ukierunkowany na to, by argumentami merytorycznymi przekonać do naszych racji. Ta przewaga była niewielka, ale cóż, była (...) Tam dociera tylko tzw. telewizja publiczna i ten pojedynek wyborczy nie był równy – wyliczał.

