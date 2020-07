Były szef KOD krytykuje Hołownię. Żąda od niego przeprosin

"Jest to porównanie wyjątkowo obraźliwe, i to że nie wie Pan, kim owi hunwejbini byli, wcale Pana nie usprawiedliwia. Jest to bowiem porównanie równie obelżywe, jak porównanie kogoś do Hitlerjugend" – pisze Łoziński na swoim profilu na Facebooku.

Wyjaśnia, że "hunwejbini (Czerwona Gwardia) to były młodzieżowe bojówki Mao odpowiedzialne za wymordowanie, torturowanie, publiczne poniżanie, wielu milionów niewinnych ludzi w okresie tzw. Dziesięciolecia Chaosu (Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna, Strategia Trzeciego Frontu i Kampania Zwalczania Konfucjusza i Lin Biao; 1966-76)".

"Hunwejbini, głównie uczniowie szkół średnich, nastolatki, zaczęli od wymordowania i torturowania własnych nauczycieli, następnie polowali na wszystkich ludzi wykształconych, wożąc na przykład po mieście profesorów uniwersytetów w czapkach hańby i z tablicami obelżywej treści na szyi. Kończyło się linczem, zatłuczeniem kijami, zakopaniem żywcem w ziemi, lub po prostu biciem na śmierć. Życie straciło z ich ręki prawdopodobnie ponad 10 milionów ludzi, a może dużo więcej" – przekonuje Łoziński.

Były szef KOD stwierdza, że nie rozumie, jak można "porównać uczciwych ludzi, demokratów, do tak zbrodniczej formacji". "Tym bardziej szokujące jest to porównanie w ustach człowieka, który chciał być prezydentem mojego kraju" – dodaje.

W całej sprawie chodzi o słowa Szymona Hołowni, który po niedzielnych wyborach prezydenckich powiedział: – Dzisiaj widzę histerię hunwejbinów Trzaskowskiego, że 240 tysięcy moich wyborców nie poszło (głosować – red.).