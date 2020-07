"Tak dla rodziny, nie dla gender". Jutro ważna konferencja przed Pałacem Prezydenckim

W wydarzeniu wezmą udział członkowie Komitetu.

Na początku czerwca pojawił się apel do władz Polski o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej. Czytamy w nim: "Ratyfikowana przez Polskę konwencja stambulska ingeruje w porządek prawny państw, które ją przyjęły i wprowadza postulaty oparte na ideologii gender. Kwestionuje m.in. tożsamość rodziny i podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Chrześcijański Kongres Społeczny, we współpracy z innymi organizacjami prorodzinnymi, w tym z Instytutem Ordo Iuris, przygotował apel do rządu i prezydenta o podjęcie działań mających na celu wypowiedzenie konwencji. Inicjatywę poparło 51 osób ze świata nauki, polityki i mediów, m.in. prawnicy, lekarze, historycy, filozofowie, duchowni czy dziennikarze".

Apel podpisało 51 osób reprezentujących różne dziedziny. Inicjatywę poparli liczni naukowcy, m.in., lekarze – prof. Alina Midro, dr hab. Andrzej Lewandowicz i prof. Bogdan Chazan, historycy – Ewa Czaczkowska, prof. Grzegorz Kucharczyk i prof. Jan Żaryn, muzyk prof. Jacek Kowalski, teolog ks. prof. Paweł Bortkiewicz, prawnicy – Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych, Karina Bosak, dr Marcin Olszówka, Karolina Pawłowska i Magdalena Korzekwa-Kaliszuk czy ekonomista dr Jan Napoleon Saykiewicz. Pod apelem podpisali się też publicyści tacy jak Olivier Bault, Witold Gadowski, Grzegorz Górny, Dorota Kania, Krystian Kratiuk, Cezary Krysztopa, Artur Stelmasiak, ks. Henryk Zieliński oraz Małgorzata Terlikowska. Swój podpis złożył też były marszałek Sejmu Marek Jurek oraz przedstawiciele organizacji społecznych m.in. Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, Instytutu Ordo Iuris czy Fundacji Życie i Rodzina.

Czytaj także:

Rosja się zbroi. Wydatki na siły zbrojne wzrosły o 14 proc.Czytaj także:

Minge apeluje do Trzaskowskiego. "Wylewają szambo na wyborców kontrkandydata"