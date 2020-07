Wszyscy boją się inicjatywy Trzaskowskiego? Lis nie ma wątpliwości

Wychodząc z Kościoła

Sławomir Jastrzębowski | Ze smutkiem i zawstydzeni, pojedynczo wychodziliśmy z Kościoła. To nie jest żadna metafora, to się zdarzyło. Chociaż... To metafora. Metafora obejmująca dziesiątki milionów Europejczyków. Ze smutkiem i...