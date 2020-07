Sasin: Przeszliśmy naprawdę daleką drogę w UE. Nie traktujemy Polski, jako brzydkiej panny na wydaniu

Dzisiaj rano zakończył się unijny szczyt poświęcony negocjacjom dot. budżetu i funduszu odbudowy po epidemii koronawirusa. Negocjacje przywódców państw unijnych trwały od piątku.

Jak podkreślał wicepremier Jacek Sasin na konferencji prasowej, porozumienie na szczycie UE, to wielki sukces, który zawdzięczamy politykom, którzy "wiedzą, że o pozycję Polski w UE trzeba walczyć, nie ustępować i i być twardym w negocjacjach".

– Pokazaliśmy, że potrafimy realizować interesy Polski. To nasz sukces – podkreślał.

– 750 mld zł dla Polski, to pieniądze również dla polskich spółek skarbu państwa. To firmy, które budują dzisiaj obraz polskiej gospodarki, najwięcej inwestują, Te inwestycje są dzisiaj potrzebne. Pieniądze wspomogą ten proces, pozwolą nam z większym spokojem myśleć o skali wyzwań, które stoją przed polską energetyką. Bez pistoletu przy głowie – mówił Sasin. – Dzięki skutecznym negocjacjom udało się osiągnąć to, że cel klimatyczny będzie liczony wspólnie dla wszystkich państw, a nie każdego z osobno – tłumaczył.

– To sukces, który może nasz wszystkich cieszyć. Udało się zniwelować zagrożenia. To sukces, który pokazuje, że skuteczne zabieganie o polskie interesy przynosi efekty. Warto dążyć do celu i być skuteczny. Tej skuteczności polskiemu premierowi nie zabrakło – podkreślił.