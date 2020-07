Terlecki o planach PiS: Jestem za tym, żeby to zrobić pilnie

W ubiegłym tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że partia rządząca zamierza wkrótce przedstawić projekt dotyczący wyodrębnienia stolicy z woj. mazowieckiego. Prace nad projektem ustawy w tej sprawie mają już być na ukończeniu. To, że analizy i prace dotyczące podziału województwa mazowieckiego są już zaawansowane potwierdził później szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Do planów tych odniósł się w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki. – Jedni są za tym, żeby to zrobić. Jeżeli to zrobić to trzeba by to zrobić pilnie. Inni za tym, żeby to odłożyć – powiedział polityk. Jak dodał, obecnie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy toczy się dyskusja na ten temat.

Terlecki przekazał swoje zdanie w tej kwestii. – Jestem za tym, żeby to zrobić pilnie, ale się nie upieram, bo rozumiem też argumenty tych, którzy mówią, że trzeba to odłożyć w czasie – mówił szef klubu PiS. – Jeżeli to trzeba zrobić – to zaraz – dodał.

