"Wyrażam niewiarę". Korwin-Mikke wydał oświadczenie

– Złożyłem formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie działań nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej – poinformował w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk tłumaczył, że konwencja ma ukrytą część, która dotyczy ideologii, i która tak naprawdę uderza w kobiety i sprowadza rolę płci do tzw. płci społeczno-kulturowej. – Obóz Zjednoczonej Prawicy zobowiązał się, że wystąpi z wnioskiem o wypowiedzenie konwencji stambulskiej, dlatego w dniu dzisiejszym złożyłem formalny wniosek do pani minister rodziny pracy i polityki społecznej o podjęcie działań w zakresie wypowiedzenia tej konwencji – poinformował Ziobro. – Wywiązujemy się ze swojego zobowiązania i to, co mówiliśmy będziemy chcieli wprowadzić w życie – zapowiedział.

W zwiazku z tą deklaracją oświadczenie wydał Janusz Korwin-Mikike. "Jako prezes partii KORWiN wyrażam niewiarę w to, że tzw. 'Zjednoczona Prawica' wyciągnie Polskę z Konwencji Stambulskiej; podejrzewam, że oświadczenie JE Zbigniewa Ziobry jest (szczerym, z Jego strony, zapewne) posunięciem, by zrealizować obietnicę przedwyborczą złożoną części środowisk narodowych – ale PiS tego ostatecznie nie poprze" – napisał polityk.

Korwin-Mikke poinformował również, że wszystkie trzy partie wchodzące w skład Konfederacji jednomyślnie poprą wystąpienie III RP z tej Konwencji – jeśli taka propozycja zostanie w Sejmie zgłoszona". Poseł wyraził przy tym pogląd, iż dokument ten "jest częścią planu narzucenia Europie zestawu sztucznych, lewicowych wartości – a kobiety są przez neo-marxistów traktowane instrumentalnie – tak, jak robotnicy w poprzednim wcieleniu marxizmu".