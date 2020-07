Wpadka Kancelarii Sejmu. Błąd ortograficzny w... imieniu posłanki

Holenderski sąd nie chce wydać podejrzanego. Obawia się braku niezależności polskich sądów

Sąd Okręgowy w Amsterdamie wstrzymał ekstradycję do Polski podejrzanego o przemyt 200 kg narkotyków. Holenderscy sędziowie mają wątpliwości, co do niezależności sądów w Polsce.