Miller: To jest żenujące

Posłowie przegłosowali ustawę dot. wzrostu wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji. W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć nawet na 12,6 tys. zł brutto plus diety. Dla posłów będzie to podwyżka wynagrodzenia o ponad 40 proc. w stosunku do obecnych zarobków. Przeciwko tym zmianom opowiedziały się Konfederacja i Kukiz'15.

Glosowanie wciąż budzi niemałe kontrowersje. Komentatorzy podkreślają, że to nie jest najlepszy czas na podwyżki, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy i szalejącą pandemię. Część posłów postanowiła przeprosić wyborców i, choć nie ma to żadnego wpływu na przegłosowaną już ustawę, przyznać się do błędu.

Zachowaniem polityków jest oburzony m.in. były premier Leszek Miller. Polityk stwierdził, że opozycja popełniła błąd i nie odcięła się od obozu władzy.

– Gdyby w Parlamencie Europejskim była inicjatywa podwyżki dla urzędników, ta inicjatywa zostałaby zduszona w samym zarodku – uważa Miller.

– Nie chodzi o to, że posłowie przyznali sobie te podwyżki, tylko to, kto na tym najbardziej skorzystał. Jeżeli przyznaje się podwyżki osobom, którym odmawia się wiarygodności, samemu traci się wiarygodność – tłumaczy.

Jego zdaniem Lewica w ten sposób poparła ekspresowe uchwalanie ustaw, które sama zawsze krytykowała. – Zamiast wejść na mównicę w czasie debaty i coś powiedzieć, nikt nie chciał wystąpić; to jest żenujące – ocenił.

