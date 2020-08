Kraska nowym ministrem zdrowia? "Każdy z nas ma jakieś ambicje w życiu"

– Każdy z nas ma pewnie jakieś ambicje w życiu. Ja myślę, że też mam. Nie wiem jakby do tego podeszła moja rodzina, bo na razie jest dość sceptycznie do tego nastawiona. Ale ja jestem stworzony do pracy. Jeżeli będzie wola pana premiera, abym dalej pracował w Ministerstwie Zdrowia, to na pewno będę pracował – dodawał.

Kraska pytany był również o drugą falę koronawirusa w Polsce. – W niektórych województwach tych zakażeń zdecydowanie jest więcej, ale nie byłbym jeszcze taki pewny czy to już jest kulminacja i druga fala – mówił w Polsat News. – Druga fala z koronawirusa na pewno przyjdzie z okresem przeziębieniowym, okresem infekcyjnym. Wiemy, że zmiana pogody na jesieni powoduje, że wiele osób ulega różnym infekcjom – tłumaczył.

O swojej rezygnacji Szumowski poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej. W rozmowie z serwisem DoRzeczy.pl minister przyznał, że wraca do "wyuczonego zawodu". Co to oznacza? – Podjąłem decyzję, że wracam do Anina. Nadal będę pomagał ludziom. Będzie to trochę inna pomoc niż ta ze strony resortu zdrowia. Jednak to mój cel, moje powołanie – powiedział nam.

Czytaj także:

Szumowski: Nie zamierzam się ukrywać, nadal będę pomagał ludziomCzytaj także:

Szumowski szczerze o swojej rezygnacji: Lato jest jedynym dobrym momentemCzytaj także:

Ogromne emocje w Sejmie. Poseł KO przerwał konferencję Szumowskiego: "Gdzie są pieniądze?"