"Budka popełnia kardynalne błędy"

Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich Platforma Obywatelska zmaga się z wewnętrznymi sporami. Ostatnio uwydatniła je dyskusja związana z podwyżkami dla polityków. Sytuację w największej partii opozycyjnej komentował na antenie Polskiego Radia 24 publicysta Maciej Kożuszek.

– W Platformie są bardzo głębokie problemy. Borys Budka ma krytyków i na zewnątrz, i wewnątrz partii. Popełnia kardynalne błędy – stwierdził. Gość Polskiego Radia 24 ocenił, że momentami krytykowane kiedyś przywództwo Grzegorza Schetyny wydaje się bardziej rozważne. – Wtedy chyba aż tak pogubiona politycznie ta partia nie była – stwierdził.

Gościem "Debaty Poranka" był także Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego. W jego ocenie problemy PO wynikają z faktu samej istoty tej formacji. – Mam wrażenie, że wszystkie problemy Platformy Obywatelskiej wynikają z tego, że jest to formacja polityczna o charakterze generacyjnym. PO jest po prostu partią III RP, partią ludzi zadowolonych z przebiegu transformacji systemowej, która w mojej ocenie skończyła się gdzieś koło 2015 roku – powiedział publicysta. Jak dodał, działacze PO i część wyborców tej partii chcą powrotu do tego, co było, do III RP, stanu sprzed 2015 roku.

