Bluźnierczy atak podczas nabożeństwa. Na oczach wiernych zniszczył figurę anioła

We wtorek w Przemyślu podczas nabożeństwa mężczyzna wszedł do kościoła i zniszczył zabytkową figurę anioła z kropielnicą. Swojego czynu dokonał w momencie adoracji Najświętszego Sakramentu. Po tym, jak zrzucił ją na podłogę, zniszczone zostały skrzydła i oderwała się głowa figury.

Z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez uczestników mszy św. wynika, że mężczyzna, który zniszczył figurę miał ok. 25–35 lat, miał też znajdować się pod wpływem alkoholu, a w ręce trzymał butelkę i wygłaszał obraźliwe teksty pod adresem księży.

Jeden z uczestników nabożeństwa opisał sprawę na swoim Facebooku:

"W kościele Księży Salezjanów w Przemyślu, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu miał miejsce profanacyjny atak. Do kościoła wtargnął młody mężczyzna i zniszczył zabytkową figurę "Anioła z kropielnicą". Ten bluźnierczy atak miał miejsce podczas nabożeństwa z udziałem wiernych... Co dzieje się w głowach ludzi, że zdolni są do takich czynów, które wprost uderzają w Katolików i ich wartości. Skąd taki poziom nienawiści, pomieszany z agresją?Jakieś demoniczne opętanie? Kto wznieca nienawiść wśród ludzi do katolików i tego, co katolickie?" – napisał.

Czytaj także:

Coraz więcej ataków na kościoły we Włoszech. Tamtejsi chrześcijanie wzywają do działania

Czytaj także:

Dojdzie do ataku na Polskę? "Łukaszenka potrzebuje krwi na granicy"

Czytaj także:

Echa haniebnej profanacji: Biskupi mówią za mało o „tęczowej zarazie”