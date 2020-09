"Jeśli ktoś jest chuliganem, powinien siedzieć w więzieniu". Wójcik o Michale Sz.

Wójcik gościł dziś na antenie TVN24 w programie Konrada Piaseckiego. Podczas rozmowy poruszono m.in. kwestię zbliżającej się rekonstrukcji rządu. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica jest "znakomitym projektem". Tworzą go trzy podmioty, dlatego różnica zdań, co do programu czy przyszłych działań jest normalną sprawą. Wójcik wyraził również nadzieję, że uda się dojść do porozumienia w kwestii zmian personalnych w rządzie.

–W Zjednoczonej Prawicy są trzy osobne formacje i mamy prawo mieć różne zdania – stwierdził wiceminister. Dodał również: – Mam nadzieję, że uda się znaleźć pola kompromisu, żeby przeprowadzić rekonstrukcję rządu.

Wójcik odniósł się również do kwestii konwencji stambulskiej, którą polski rząd chce wypowiedzieć. Premier Mateusz Morawiecki skierował dokument Rady Europy do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości konwencja powinna zostać wypowiedziana. – Uważam, że powinna zostać wypowiedziana – stwierdził.

Czytaj także:

"Rozpoczyna się finalizacja ustaleń między koalicjantami ws. rekonstrukcji rządu"