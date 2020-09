"Traktował mnie jak pracownika. Zwalniał kilka razy w tygodniu". Jarosław Wałęsa o relacjach z ojcem

Dziennikarka zapytała młodego Wałęsę o jego wypowiedź z przeszłości, w której stwierdził, że w latach 80. stracił ojca. – Odzyskałem mojego ojca, kiedy wróciłem ze Stanów Zjednoczonych po studiach – wyznał. Jarosław Wałęsa powiedział, że zaczął wówczas pracować dla ojca i spędzał z nim więcej czasu niż jego własna żona, a jego matka.

– W zasadzie 24 godziny dobę, 7 dni w tygodniu. Wyjeżdżaliśmy razem. Czasami pół roku byliśmy na walizkach w innych krajach czy w Polsce, kiedy wygłaszał wykłady. Byłem jego prawą ręką i wtedy odzyskiwałem mojego ojca – wspominał. Syn byłego przywódcy "Solidarności" zdradził, że ojciec traktował go wówczas jak pracownika. – Zwalniał kilka razy w tygodniu – powiedział z uśmiechem.

Rozmówca Biedrzyckiej podkreślił, że to właśnie ten okres sprawił, że po 20 latach odzysał ojca. – Bardzo sobie cenię, że było mi dane odkryć go na nowo. Zrozumieć jego motywacje. Zrozumieć to, dlaczego nas zostawił dla polityki – dodał.

