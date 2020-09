Spotkanie Morawieckiego z Cichanouską. Dom Białoruski z nową siedzibą w Warszawie

Swiatłana Cichanouska przyjechała dziś do Warszawy, gdzie spotkała się z premierem polskiego rządu. Podczas rozmów w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poruszano kwestię obecnej sytuacji na Białorusi. Następnie liderka białoruskiej opozycji wraz z Morawieckim udali się do Domu Białoruskiego w Warszawie na ulicy Wiejskiej, gdzie zaplanowano spotkanie z mniejszością białoruską w Polsce.

Morawiecki zapewnił o nieustannym wsparciu dla walczących Białorusinów. Podkreślił także, że kwestia ich wolności jest dla Unii Europejskiej bardzo ważna. – Cała Unia Europejska wspiera naród białoruski w jego prawie do wyrażenia do swojej woli, do życia w wolności, w demokracji – powiedział premier. – Przedstawimy wkrótce plan gospodarczy dla narodu i państwa białoruskiego, który będzie miał na celu pokazanie, że Europa jest otwarta na Białoruś. Chcemy, żeby to była realna pomoc na forum międzynarodowym i pomoc materialna dla osób represjonowanych – dodał.

Cichanouska podkreśliła, że obecna sytuacja Białorusi jest ciężka, ale wielu jej rodaków odczuwa radość z podjętej walki o suwerenność. – W naszym kraju są trudne czasy, ale z drugiej strony radosne, bo to się teraz dzieje budzi we mnie nadzieję, że naród białoruski się obudził i czujemy się jednym narodem – powiedziała.

– W tej chwili na ulicach białoruskich miast dzieją się straszne rzeczy, bo przemoc nie zna granic – dodała. Cichanouska stwierdziła również, że jedynym rozwiązaniem, które uspokoi nastroje społeczne w Mińsku i innych miastach jej kraju, będzie rozpisanie nowych wyborów prezydenckich. – Jesteśmy przekonani, że społeczeństwu pomogą tylko nowe, sprawiedliwe wybory, by wybrać prawdziwego prezydenta – powiedziała.

Spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce odbywa się bez udziały mediów.