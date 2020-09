Polityk Wiosny w europarlamencie: Śląsk zostanie w Europie

Europarlamentarzyści dyskutowali wczoraj m.in. o kwestii praworządności i sytuacji osób LGBT w Polsce w oparciu o projekt raportu przygotowany przez szefa Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE), eurodeputowanego Socjalistów i Demokratów (S&D) Juana Fernando Lopez Aguilara.

Podczas debaty, na niemal pustej sali, głos zabrał europoseł Wiosny Łukasz Kohut. Polityk stwierdził, że PiS od pięciu lat łamie w Polsce praworządność, "sprowadził Trybunał Konstytucyjny do roli marionetki", a kobietom szykuje "piekło".

– Nie chcecie uznać śląskiej mniejszości etnicznej, boicie się języka śląskiego, celowo ukrywacie czarne karty historii - w tym tragedię górnośląską - straszycie ludzi, że Polska straci fundusze europejskie. Nie straszcie, te pieniądze mogą ominąć wasze bezprawie i trafić prosto do samorządów – przemawiał polityk.

Kohut stwierdził, że to rząd PiS musi ponieść karę za swoje działania, a nie obywatele Polski. Jego zdaniem fundusze unijne powinny zostać odebrane państwu polskiemu na poziomie centralnym i przekazane samorządom.

– Cokolwiek zrobicie, jak daleko posuniecie się w polityce wychodzenia w Unii, Śląsk zostanie w Europie, tu jest nasze miejsce. A przyjaciół z Europy proszę: Don't let us walk alone – mówił.

