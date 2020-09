Wójcik o Ziobrze: To by było przekroczenie czerwonej linii

Ważą się losy Zjednoczonej Prawicy. Dziś w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie zaplanowano kolejną naradę. Władze partii mają podjąć ostateczne decyzje w sprawie przyszłości koalicji. Za kulisami wciąż mówi się o możliwej dymisji Zbigniewa Ziobry.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik oświadczył w środę, że Ziobro symbolizuje walkę z przestępczością. – Nie wyobrażam sobie za bardzo sytuacji, w której Zbigniew Ziobro nie jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a my mamy być w koalicji. To jest niemożliwe, to by było jakieś przekroczenie czerwonej linii – powiedział.

W rozmowie z TVN24 Wójcik oświadczył, że Ziobro jest "uczniem" Lecha Kaczyńskiego. – Realizuje to, co tak naprawdę zapisał w testamencie politycznym. Był jego podsekretarzem, potem sekretarzem, współpracował z nim wiele lat – dodał.

Polityk stwierdził, że wierzy w pozostanie Ziobry na stanowisku szefa MS. – Wierzę w to, myślę, że znajdziemy kompromis i wyjdziemy z tego porozumienia wzmocnieni jako cała Zjednoczona Prawica – powiedział Wójcik.