Niebezpieczeństwo ekologizmu

Jej wady prawne są oczywiste i trudno sobie wyobrazić, żeby przynajmniej w części nie zostały one usunięte. Nie interesuje mnie jednak pytanie, jaki był sens polityczny przegłosowania tej ustawy. To wszystko rzeczy ważne, ale mimo wszystko drugoplanowe. Istotą problemu jest to, że ustawa, jak uzasadnienia, jest znakiem daleko idącej uległości wobec ideologii radykalnego ekologizmu, którego naczelną zasadą jest dążenie do zatarcia różnic między człowiekiem a zwierzęciem.