"Idziemy z pięcioma postulatami". Budka o telekonferencji z premierem

Jak poinformował Budka, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej pójdą na spotkanie z premierem z pięcioma postulatami.

Wśród nich jest m.in. utworzenie funduszu na walkę z pandemią o wartości 5 mld złotych i minimum 100 tys. testów na koronawirusa dziennie.

– Całkowitą odpowiedzialność za walkę z koronawirusem ponosi rząd Mateusza Morawieckiego. Chcemy od rządu utworzenia specjalnego funduszu do walki z Covidem: 5 mld zł z cięć tam, gdzie władza rozdmuchała wydatki. Żądamy 100 tys. testów dziennie – mówił. – Żądamy, by rząd sprowadził 10 mln szczepionek przeciw grypie – dodawał. Opozycja ma żądać także "lepszego dostępu do służby zdrowia" dla obywateli oraz, by rządzący informowali na bieżąco o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Jak poinformował Borys Budka, Koalicję Obywatelską reprezentować będzie szef klubu Cezary Tomczyk oraz przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera.

Telekonferencja z opozycją

Omówienie sytuacji związanej z rozwojem epidemii koronawirusa jest celem zaplanowanej na wtorkowe popołudnie wideokonferencji premiera Mateusza Morawieckiego z politykami opozycji.

Morawiecki w sobotę zaprosił przedstawicieli opozycji na telekonferencję – jej celem ma być omówienie sytuacji związanej z epidemią SARS-Cov-2. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziały jeszcze tego samego dnia Lewica, PSL i Konfederacja.

