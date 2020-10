Tomczyk: Trzeba nie uznać tego TK i tego wyroku

Cezary Tomczyk przekonywał na antenie Polsat News, że ponieważ "TK nie jest legalny, to jego wyroki też nie są legalne".

Zauważył także, że to "prezydent Duda przyłożył rękę do zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj legalny nie jest". – To pan prezydent doprowadził do sytuacji, którą mamy teraz – przekonywał poseł KO.

– Pamiętajmy, że ten pseudo wyrok, też nie powstał sam z siebie – dodał. Wyjaśniał, że nie chodzi tylko o wniosek PiS i Konfederacji, ale też o polityczne zamówienie: – Nie mam wątpliwości, że Jarosław Kaczyński zrobił to specjalnie, żeby prawami człowieka przyćmić sprawę pandemii.

Prowadzący rozmowę red. Bogdan Rymanowski pytał, czy pomysł wprowadzenia zapisu o zakazie aborcji dzieci z zespołem downa, a z drugiej strony dać prawo wyboru kobiecie w przypadku dzieci ciężko uszkodzonych, byłby do zaakceptowania przez KO. – Prezydent Duda jest z PiS, większość w Sejmie ma PiS, który doprowadził do tej sytuacji – zauważył poseł. Jego zdaniem "jest jedno proste rozwiązanie, żeby z tej sytuacji wyjść": – Trzeba nie uznać tego TK i tego wyroku. Doprowadzić do tego, żeby wreszcie zasiedli tam prawdziwi prawnicy, a nie poseł Pawłowicz i Piotrowicz. I wtedy sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej.

Czytaj także:

Boniecki, Szustak, Wierzbicki. Apel duchownych po wyroku TK ws. aborcjiCzytaj także:

"Możecie atakować i mnie". Mocny wpis Glińskiego