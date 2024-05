Nowy sondaż. Tak Polacy oceniają start ministrów w wyborach do PE

2 maja minął termin na rejestrację list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej znaleźli się: minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister aktywów państwowych Borys Budka oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Kandydatami Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) do europarlamentu są: minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Bożena Żelazowska. Z kolei Lewica do PE planuje wysłać: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Joannę Scheuring-Wielgus, wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmiszka oraz wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Sondaż nie zostawia złudzeń

"Jak ocenia pani/pan fakt, że ministrowie i wiceministrowie rządu Donalda Tuska startują w wyborach do PE?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w nowym sondażu dla "Rzeczpospolitej".

Pozytywnie oceniło ten ruch 25,2 proc. badanych, a negatywnie – 43,1 proc. ankietowanych. 31,7 proc. uczestników badania deklaruje, że jest im to obojętne.

– Co drugi badany w wieku między 35 a 49 lat negatywnie ocenia fakt, że ministrowie i wiceministrowie rządu Donalda Tuska startują w wyborach do PE. Takiego samego zdania jest prawie połowa osób (45 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Niemal sześciu respondentów na dziesięciu (56 proc.) z dochodem powyżej 7000 zł netto źle ocenia start ministrów rządu Donalda Tuska w wyborach do PE. Co drugi badany (51 proc.) z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców ma negatywne zdanie dotyczące udziału ministrów i wiceministrów rządu Donalda Tuska w wyborach do PE – wskazał Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

