Sondaż: Jak Polacy oceniają start Obajtka w wyborach do PE?

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek otrzymał pierwsze miejsce na liście PiS w województwie podkarpackim.

"To dla mnie zaszczyt być liderem listy PiS na Podkarpaciu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory te są ostatnią szansą na obronę należnego Polsce znaczenia w Europie. Na to, by powiedzieć dość zmianom, które są niekorzystne dla naszego kraju. Chcę wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie i zająć się sprawami bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawiedliwej transformacji. Chcę także, by w Parlamencie Europejskim Podkarpacie miało silnego ambasadora, który dotrzymuje złożonych obietnic. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości 9 czerwca to krok w stronę zatrzymania gwałtownie zachodzących, złych i niebezpiecznych procesów. Proszę o państwa głos i wsparcie, proszę o głos na Prawo i Sprawiedliwość. Zróbmy to dla silnego Podkarpacia, dla silnej Polski" – napisał Obajtek w mediach społecznościowych.

Sondaż nie pozostawia złudzeń

"Jak ocenia pani/pan start Daniela Obajtka w wyborach do Parlamentu Europejskiego?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w nowym sondażu dla "Rzeczpospolitej".

Pozytywnie start Obajtka w wyborach ocenia 20 proc. badanych. 58 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania. 22 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej kwestii.

– Więcej niż sześciu badanych na dziesięciu (63 proc.) w wieku od 35 do 49 lat negatywnie ocenia start Daniela Obajtka w wyborach do PE. Najczęściej złe zdanie o tym fakcie wyrażają respondenci z wykształceniem wyższym (67 proc.). Dwie osoby na trzy (66 proc.) z miast o wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców oraz nieco mniejszy odsetek (64 proc.) badanych z dochodem między 3001 a 5000 zł netto negatywnie ocenia start Daniela Obajtka w wyborach do PE – wskazał Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów.

W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Czytaj też:

Lisicki: Do gry wchodzi Hezbollah. Musi być ciężko. Ziemkiewicz: PO puszczają nerwyCzytaj też:

Obajtek publikuje dokument rządu Tuska wysłany do Komisji Europejskiej. "Teraz najlepsze"