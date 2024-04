PiS odkrywa karty. Co z Kurskim i Obajtkiem?

We wtorek wieczorem Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W okręgu nr 5, obejmującym województwo mazowieckie, ale bez Warszawy, "jedynką" został obecny europoseł Adam Bielan. Tuż za nim znalazł się były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Trzecią pozycję na liście zajęła Maria Koc. Pozostali kandydaci to: Anna Kwiecień, Jacek Ozdoba, Anna Cicholska, Radosław Fogiel, Gabriel Janowski, Joanna Bala oraz Daniel Milewski.

Według prognoz przedwyborczych, PiS zdobędzie na Mazowszu najprawdopodobniej dwa mandaty.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Obajtek "jedynką" na Podkarpaciu

Wyjaśnił się także polityczny los Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu otrzymał pierwsze miejsce na liście PiS w województwie podkarpackim. "To dla mnie zaszczyt być liderem listy PiS na Podkarpaciu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory te są ostatnią szansą na obronę należnego Polsce znaczenia w Europie. Na to, by powiedzieć dość zmianom, które są niekorzystne dla naszego kraju. Chcę wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie i zająć się sprawami bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawiedliwej transformacji. Chcę także, by w Parlamencie Europejskim Podkarpacie miało silnego ambasadora, który dotrzymuje złożonych obietnic. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości 9 czerwca to krok w stronę zatrzymania gwałtownie zachodzących, złych i niebezpiecznych procesów. Proszę o państwa głos i wsparcie, proszę o głos na Prawo i Sprawiedliwość. Zróbmy to dla silnego Podkarpacia, dla silnej Polski" – napisał na portalu X Obajtek.

Z kolei Maciej Wąsik został "jedynką" na liście obejmującej województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Oprócz byłego wiceszefa MSWiA, kandydować będą: Karol Karski, Adam Andruszkiewicz, Iwona Arent, Olga Semeniuk-Patkowska, Jacek Bogucki, Bogusława Orzechowska, Bernadetta Krynicka, Robert Gontarz i Sebastian Łukaszewicz. "Mocne nazwiska tworzą silną drużynę! Czas rozpocząć kampanię" – stwierdził Jacek Sasin w mediach społecznościowych.

Głosowanie, w którym Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych, odbędzie się 9 czerwca.

