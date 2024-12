"Haniebna decyzja". Obajtek składa pozwy przeciwko Orlenowi

Orlen poinformował w środę 11 grudnia, że podjął decyzję o zatrzymaniu projektu Olefiny III, którego rzeczywiste koszty realizacji sześciokrotnie przekroczyłyby pierwotne założenia. Podkreślił, że uchroni to go przed stratą ok. 15 mld zł. Te środki przeznaczone zostaną na projekty trwale zwiększające konkurencyjność spółki oraz polskiej gospodarki. Koncern wykorzysta powstałą infrastrukturę jako bazę do realizacji projektu Nowa Chemia.

Obajtek pozywa Orlen

Z decyzją o anulowaniu projektu nie zgadza się były prezes koncernu Daniel Obajtek. Według niego, Grupa Orlen straciła już 7 mld złotych z powodu zatrzymania realizacji inwestycji. Straty mogą być jeszcze większe, ponieważ konieczne będzie zapłacenie kar umownych ze zerwanie kontraktów z wykonawcami.

"Wobec tego składam zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez obecny Zarząd koncernu" – poinformował Obajtek na swoim koncie na platformie X.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości przekazał, że złożył jeszcze jedno zawiadomienie do prokuratury. Tym razem dotyczy ono pomocy w uniknięciu odpowiedzialności przez osoby, które wyrządziły spółce szkodę majątkową.

"Chodzi o raporty przygotowane przez spółki powiązane z p. Sienkiewiczem, które kosztowały niemal 13 mln zł. Jak deklarowałem – będę patrzył na ręce «apolitycznym fachowcom» i informował o tym, w jaki sposób ORLEN jest niszczony, czego zapewne nie dowiecie się z mainstreamowych mediów" – podsumował swój wpis Obajtek.

twitter

Anulowany projekt

Według aktualnie posiadanych przez zarząd Orlenu analiz, zoptymalizowane nakłady inwestycyjne zdefiniowanego na nowo projektu Nowa Chemia szacowane są na ok. 34 mld zł, z uwzględnieniem ok. 6 mld zł kosztów finansowania. Inkrementalna zdolność projektu do generowania wyniku EBITDA w 2030 r. szacowana jest obecnie, w zależności od poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych, między ok. 550 mln zł a ok. 800 mln zł rocznie – podała spółka.

Czytaj też:

"Skąd pan ma te dane?", "TVN jest bezkarny". Ostre starcie Obajtka z dziennikarzemCzytaj też:

Orlen pozywa Obajtka. Domaga się ogromnej kwoty