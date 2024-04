Gazeta publikuje nietypowy sondaż. Chodzi o wybory do PE

Większość sondaży dotyczy tego, na kogo wyborcy zamierzają oddać głos. "Rzeczpospolita" postanowiła jednak zbadać, nie to jakie są preferencje wyborcze Polaków, ale kto ich zdaniem wybory wygra. "Kto Pani/Pana zdaniem wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?" – takie pytanie uczestnikom sondażu zadała pracownia SW Research.

Badani najczęściej wskazywali Koalicję Obywatelską. 46,6 proc. respondentów twierdzi, że to partia Donalda Tuska wygra wybory. Znacząco mniejszy odsetek wskazuje Prawo i Sprawiedliwość. 22,7 proc. ankietowanych uważa, że to formacja Kaczyńskiego wygra wybory.

Pomiędzy pierwszymi dwoma partiami a resztą ugrupowań jest przepaść. Najlepiej wypada z pozostałych formacji Konfederacja, ale i na nią wskazało zaledwie 5,4 proc. uczestników sondażu. Podobny wynik uzyskała Trzecia Droga, na którą zagłosowało 4,9 proc. badanych. Najgorzej wypada Nowa Lewica. Jedynie 3,3 proc. respondentów uważa, że lewicowy sojusz wygra wybory.



Ponadto 0,6 proc. ankietowanych zaznaczyło opcję "ktoś inny", a 16,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 kwietnia 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Wybory do PE

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Termin zgłaszania list kandydatów upływa 2 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

