Kiedy PiS zaprezentuje listy do PE? "2 maja wszystko będzie jasne"

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w sobotę w Warszawie konwencję pt. "Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej". – Idziemy do Parlamentu Europejskiego, żeby odrzucić Zielony Ład. On w dzisiejszej wersji godzi w polskie rolnictwo. Praktycznie prowadzi do jego likwidacji – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

PiS dopina listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego. Sam Kaczyński zapewniał, że będą to "listy śmierci". Wśród "jedynek" Prawa i Sprawiedliwości wymienia się m.in Witolda Waszczykowskiego, Daniela Obajtka oraz Mariusza Kamińskiego. Według informacji "Super Expressu", w kampanii "najbliżej ucha prezesa" będą Beata Szydło i Jacek Kurski. W sztabie PiS, oprócz byłego prezesa TVP znajdą się także sekretarz generalny partii Piotr Milowański, rzecznik PiS Rafał Bochenek, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak oraz obecny europoseł Adam Bielan. W PiS-ie ma panować przekonanie, że ugrupowanie jest w stanie uzyskać nawet 20 mandatów w Parlamencie Europejskim.

Kulisy posiedzenia komitetu politycznego PiS

W programie "Graffiti" w Polsat News Adam Bielan był pytany, czy w partii doszło do sporu o miejsca na listach wyborczych do europarlamentu. – Cały dyskusja na temat list trwała u nas mniej niż 1,5 godziny – odpowiedział. Dopytywany o szczegóły posiedzenia komitetu politycznego PiS, odparł: – Nie komentuję tego, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami.

– Listy wyborcze są już ułożone. Mogą się pojawić drobne korekty wynikające z tego, że ktoś z dalszych miejsc wycofa się z powodów osobistych. 2 maja wszystko będzie jasne – zapowiedział Adam Bielan. W czwartek w Kielcach odbędzie się konwencja PiS, otwierająca kampanię partii przed wyborami do europarlamentu. Bielan potwierdził, że będzie liderem listy w okręgu mazowieckim, a za jego plecami znajdzie się były prezes TVP Jacek Kurski.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów.

W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

"Będą najbliżej ucha prezesa". Wyciekły kluczowe nazwiska PiS na wybory

Miller ostro o zapowiedzi Kaczyńskiego: Ciemny lud to kupi