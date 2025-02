Ziobro dziękuje Vance'owi. Padły słowa o szantażu

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa negatywnie ocenił działania przywódców UE.

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance w swoim przemówieniu.

Były minister sprawiedliwości: Lewicowe elity podstępnie ingerują w wybory

Do słów J.D. Vance'a odniósł się w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Wiceprezydencie J.D. Vance, sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna! Dziękuję za Pana słowa w Monachium. Lewicowe elity w Brukseli podstępnie ingerują w wybory, stosując szantaż finansowy. Dokładnie tak obalony został prawicowy rząd w Polsce!" – napisał polityk PiS w języku angielskim.

Jak stwierdził Ziobro, przedstawiciele unijnych władz, "zmuszają suwerenne państwa do podporządkowania swoich konstytucji prawom narzucanym przez biurokratów UE, podważając tym samym niezależność państw członkowskich".

Ziobro: Bruksela promuje skrajnie lewicowe wartości

Parlamentarzysta zwrócił uwagę na ideologię, jaka jest forsowana przez brukselskie elity.

"To oni narzucają regulacje takie jak Zielony Ład, paraliżując gospodarkę i promując skrajnie lewicowe wartości – te same, które papież Jan Paweł II nazwał 'cywilizacją śmierci'" – napisał były minister sprawiedliwości.

"Wlewają miliardy w propagandę, finansują media i organizacje lewicowe, aby atakować tożsamość chrześcijańską i rozmontowywać nasze tradycje. Europa musi się obudzić!" – zaznaczył Zbigniew Ziobro.

