Vance wskazał największe zagrożenie dla Europy. "Nie Rosja czy Chiny"

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Vance krytykuje unieważnienie wyborów w Rumunii

– Uderzyło mnie, że były komisarz europejski niedawno wystąpił w telewizji i mówił zachwycony, że rząd rumuński właśnie unieważnił całe wybory. Przestrzegł, że jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może się zdarzyć w Niemczech. Te stwierdzenia są szokujące dla Amerykanów – podkreślił.

Jak dodał, "od lat powtarzano nam, że wszystko, co finansujemy i wspieramy, jest robione w imię naszych wspólnych, demokratycznych wartości". – Musimy nie tylko mówić o wartościach demokratycznych, musimy żyć zgodnie z ich literą – argumentował.

Wiceprezydent USA o Trumpie: Mamy nowego szeryfa

– Gdy dziś patrzę na Europę, czasem nie jest dla mnie jasne, co się stało z tymi, którzy wygrali zimną wojnę. Patrzę na Brukselę, gdzie komisarze UE próbują zamykać media społecznościowe, gdy widzą to, co uznają za "mowę nienawiści". Patrzę na Szwecję, gdzie dwa tygodnie temu rząd skazał demokratycznego aktywistę za uczestniczenie w paleniu Koranu. I być może najbardziej niepokojące jest to, że patrzę na Zjednoczone Królestwo, gdzie podstawowe wolności religijne są zagrożone – powiedział Vance.

Oświadczył też, że przybywa do Europy "z ofertą". – W Waszyngtonie mamy nowego szeryfa. Pod przywództwem Donalda Trumpa będziemy walczyć o prawo do mówienia głośno o tym, z czym się zgadzamy, czy też nie – zaznaczył.

Czytaj też:

Prezydent po spotkaniu z szefem Pentagonu: Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju