Trzaskowski krytykuje Muska. "Pocałunek śmierci"

W ostatnim czasie relacje na linii Unia Europejska – Stany Zjednoczone nie są najlepsze. Wiceprezydent USA J.D. Vance podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa negatywnie ocenił działania przywódców UE.

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance w swoim przemówieniu.

Negocjacje pokojowe jako sukces Rosji? Trzaskowski przestrzega

Rafał Trzaskowski w rozmowie z Bloomberg TV, przeprowadzonej podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, podkreślił, że kluczowe jest uświadomienie Białemu Domowi prawdziwych celów Rosji.

— Naszym zadaniem jest wyjaśnienie nowej administracji amerykańskiej, że jeśli Putin sprzeda rezultat jako swoje zwycięstwo, osłabi to nie tylko bezpieczeństwo Europy, nie tylko bezpieczeństwo Polski, ale także bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedział Trzaskowski, odnosząc się do rozmów pokojowych ws. wojny na Ukrainie.

Jak zaznaczył, "każdy na świecie zinterpretuje to jako oznakę słabości i kłopotów w sojuszu między Europą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki". Trzaskowski podkreślił jednocześnie, że jest "wiecznym optymistą", a jego zadaniem jest "negocjowanie i próba przekonania innych, że nasze bezpieczeństwo (…) jest najważniejsze".

Musk wpłynie na wybory w Polsce? Kandydat KO odpowiada

Prezydent Warszawy, zapytany o to, czy wobec słów wiceprezydenta USA, jakie padły podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, obawia się prób amerykańskiej ingerencji w nadchodzące wybory w Polsce, odpowiedział, że takie działania zaszkodziłyby ewentualnym beneficjentom.

— Jesteśmy bardzo dumnym narodem, więc, jeśli ktokolwiek będzie nam mówił, jak mamy głosować, to całkowicie kontrproduktywne – powiedział Rafał Trzaskowski.

– A biorąc pod uwagę to, co Elon Musk powiedział na wiecu AfD, że Niemcy mogą zapomnieć o swojej winie, to teraz tego rodzaju ingerencja byłaby pocałunkiem śmierci dla każdej partii politycznej w Polsce – dodał.

