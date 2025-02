Romanowski: USAID to sponsor rewolucji i ważny mechanizm globalistycznej propagandy

Dalsze losy amerykańskiej organizacji pomocowej USAID (Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego) to obecnie jeden z głównych tematów światowej polityki. Elon Musk poinformował, że trwają prace nad jej zamknięciem. Środki należące do agencji zostały zamrożone, a jej pracownicy wysłani na urlopy.

Temat powoli zaczyna być obecny także w Polsce, ponieważ dolary z USAID zasilały tutejsze media o lewicowym profilu.

Zdaniem byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego "blokada USAID oznacza, że bardzo ważny mechanizm globalistycznej liberalnej propagandy właśnie się zaciął. Ale odcięcie łba hydrze nie wystarczy, bo zaraz odrośnie w innym miejscu – gada trzeba dobić".

Romanowski: USAID, tajny sponsor neomarksistowskiej rewolucji

"USAID, tajny sponsor neomarksistowskiej rewolucji, dzięki decyzjom Donalda Trumpa i sprawności działania Elona Muska właśnie został przyłapany na gorącym uczynku. Miliony dolarów amerykańskich podatników pompowane latami w lewicowe media i organizacje również w Polsce – Gazeta Wyborcza, Krytyka Polityczna, OKOpress, Politico – Anne Applebaum, TVN i wiele innych – wszystko to składało się na jedną wielką machinę manipulacji i kontroli narracji. Altruistyczne 'sumienia świata' okazały się sprytnymi graczami łasymi na amerykańskie dolary. I wychodzi na to, że trochę inaczej niż myślał Oscar Wilde, idealista to ktoś, kto zmusza innych ludzi być szczęśliwymi w sposób, który jest dla nich nie do przyjęcia i do tego za ich pieniądze" – pisze polityk.

Romanowski pisze, że 20 milionów dolarów miały dostać media Adama Michnika, 5 przypadło Krytyce Politycznej, 1,5 otrzymało OKOpress, a lista jest dłuższa. Polityk "Promowanie woke, genderowych, neomarksistowskich marszów przez instytucje, walka z Kościołem i państwem narodowym. A "przy okazji" nieźle się obłowić. A teraz? Maszyna propagandowa zaczyna się sypać!" – pisze Romanowski.

"Propaganda na miarę Orwellowskiego Ministerstwa Prawdy"

Polityk pisze dalej, że nie są "niezależne media", czy "społeczeństwo obywatelskie". "To kłamstwa i propaganda na miarę Orwellowskiego Ministerstwa Prawdy". Kontynuuje, że USAID finansowała materiały i narracje korzystne dla Partii Demokratycznej, powielane przez CNN, NBC i inne lewicowe jako "obiektywne dziennikarstwo". "Następnie te same historie trafiały do Polski i były cytowane przez media, które właśnie ujawniły swoje finansowe powiązania" – zwraca uwagę.

"I co teraz? Matrix się chwieje. Sztuczka została odkryta. Opozycja wobec tej machiny była tłumiona w skoordynowanym ataku medialnym. Ale już nie da się tego cofnąć. Dobić osinowym kołkiem. Lewica panikuje, to dobry znak. Ale to pierwszy krok, muszą być kolejne" – podsumowuje.

twitterCzytaj też:

Przeciwnicy aborcji chwalą Trumpa. "Rządy terroru dobiegły końca"