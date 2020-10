Reporter TVP nadaje w masce. Stoi samotnie, kamera daleko od niego i dookoła nie ma nikogo, pusty plac. Po co ten cyrk z maską na pustym placu? To „reżim sanitarny”. Reżim to reżim niezależnie od przymiotnika. Reżim jest - pisze Wojciech Cejrowski. gwałceniem praw, również praw logiki.

Europejski reżim sanitarny się nie sprawdził. Ameryka poszła drogą wolności i ma się lepiej. Oto dane: Liczba zgonów dziennie w krajach Unii Europejskiej wzrosła od sierpnia o 493 proc., a w USA spadła o 37 proc. Liczba chorych, którzy umierają: w Unii 4,3 proc., a w USA tylko 2,8 proc. Liczba zachorowań w UE wzrosła o 722 proc., a w USA spadła o 21 proc. Wszystko w tym samym czasie.