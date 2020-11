"Nie będę jej nawracał". Spór w rodzinie Cymańskiego

Jak donosi "Super Express", orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego podzieliło rodzinę Tadeusza Cymańskiego – polityka Solidarnej Polski, członka klubu parlamentarnego PiS

Magdalena Cymańska, która jest jednym z piątki dzieci polityka, wsparła protesty i Strajk Kobiet. Ostatnio na instagramowym profilu salonu kosmetycznego, który prowadzi, pojawiła się relacja ze Strajku Kobiet. Mieszkająca w Gdyni córka posła napisała: "moje dziewuchy" i dodała emotkę serduszka.

"SE" zapytał Tadeusza Cymańskiego, co sądzi o takiej postawie swojej córki. – Szanuję i kocham swoje dzieci. Nie prowadzimy wojny ze sobą, szanuję poglądy każdego. Oczywiście wychowywałem Magdę w jakichś przekonaniach i duchu, ale widać, że świat, argumenty, lektury, towarzystwo wpływają na ludzkie postawy. Magdalena ma swoje poglądy i co mi do tego. Akceptuję ją taką, jaka jest i tyle, każdy może mieć swoje poglądy. Nie popieram córki biorącej udział w proteście, ale nie będę jej nawracał – stwierdza poseł PiS.

Czytaj także:

Ekspert: Mamy do czynienia z próbą hybrydowego przewrotuCzytaj także:

"Zapleczem Lempart są ludzie odpowiedzialni za najstraszliwsze wydarzenia"