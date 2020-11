"Bo Trump jest takim samym populistą jak Duda i PiS". Wałęsa ostro o relacjach z USA

Z wyliczeń amerykańskich mediów wynika, że zwycięzcą przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu wyborów prezydenckich został Demokrata Joe Biden. Tymczasem urzędujący prezydent Donald Trump domaga się ponownego przeliczenia głosów w kilku stanach, gdzie jego zdaniem doszło do fałszerstw wyborczych. Polityk jest przekonany, że całą sytuację da się jeszcze odwrócić na jego korzyść.

"Trumpa i PiS łączył populizm"

O podawany przez media wynik wyborów dziennikarz "Rz" zapytał byłego prezydenta Lecha Wałęsę.

Jak przyznał polityk, ucieszył go nieoficjalny wynik wyborów, „bo to, co się działo w USA, denerwowało i przynosiło straty”.

Wałęsa został też zapytany o ocenę prezydentury Donalda Trumpa i wyniku wyborczego polityka.

– To zależy, jak liczyć. Jeśli oceniać to, ile zdobył głosów, to nie wypada tak źle. Ale gdzie indziej wypada źle, dlatego że tak dzisiaj wygląda świat. Rządzi populizm – tłumaczył były prezydent.

Dalej polityk stwierdził, że dobre relacje administracji Trumpa z władzami Polski to efekt, podobnego sposobu prowadzenia polityk.

– Bo Trump jest takim samym populistą jak Duda i PiS. Oni powiedzą wszystko, co ludzie chcą usłyszeć, żeby tylko rządzić. Trumpa i PiS łączył populizm. Teraz nasi rządzący stracili międzynarodowego partnera w uprawianiu populizmu. Kolej na nich – stwierdził Wałęsa.

