"Weto dla rozsądku i polskiej racji stanu." Mocne słowa Buzka

"To weto rządu to weto dla naszych przedsiębiorców i samorządowców; dla młodych i seniorów; edukacji,nauki i kultury; to igranie ze zdrowiem i życiem w pandemii,weto dla pokoleń walczących o suwerenną Polskę i przyszłości Polek i Polaków; weto dla rozsądku i polskiej racji stanu" – napisał polityk na Twitterze, odnosząc się do zapowiedzianego przez polskie władze weta.

Przypomnijmy, że Polska i Węgry nie zgadzają się na powiązanie wypłaty środków UE z oceną przestrzegania praworządności. Polski rząd ocenia, że to narzędzie polityczne i pozatraktatowe. Tymczasem na takie rozwiązanie naciska niemiecka prezydencja w Radzie Europejskiej oraz Komisja Europejska.

W ubiegłym tygodniu polski premier przesłał do Brukseli oficjalny list, w którym odrzucił projekt rozporządzenia warunkującego wypłacanie unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności i zagroził zawetowaniem budżetu. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i sprawującej prezydencję w UE kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Fakt wysłania listów potwierdził później szef rządu.

Podobne pismo do unijnych przywódców przesłał węgierski premier Wiktor Orban, zapowiadając, że jeśli wypłata środków unijnych będzie powiązana z niejasną oceną praworządności, Węgry zawetują budżet Unii Europejskiej oraz Fundusz Odbudowy.

Dzisiaj węgierski premier poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem zasygnalizowanym podczas unijnego szczytu w lipcu i korzystając z prawa zagwarantowanego w unijnych traktatach, węgierski rząd zawetował unijny pakiet budżetowy.

